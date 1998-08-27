Кучукбаева (Аткулова) Фаузия Хасановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучукбаева (Аткулова) Фаузия Хасановна

Место рождения

Краснояр-I, Бардымский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

15.03.1924

Дата смерти

27.08.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1924

Отец: Аткулов Хасанжан Миннеярович

Мать: Аткулова Миннури

Краснояр-I, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
03.05.1944

Муж: Кучукбаев Амин Назирович

Рождение ребёнка
23.07.1945

Сын: Аминов Анвар Аминович

Отец ребёнка: Кучукбаев Амин Назирович

Рождение ребёнка
05.01.1948

Сын: Аминов Рафхат Аминович

Отец ребёнка: Кучукбаев Амин Назирович

Рождение ребёнка
24.06.1951

Дочь: Давлятшина Фандария Аминовна

Отец ребёнка: Кучукбаев Амин Назирович

Рождение ребёнка
26.11.1956

Дочь: Масагутова Альфия Аминовна

Отец ребёнка: Кучукбаев Амин Назирович

Новый Чад, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Смерть
27.08.1998
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