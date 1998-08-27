Кучукбаева (Аткулова) Фаузия Хасановна
Место рождения
Дата рождения15.03.1924
Дата смерти27.08.1998
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1924
Отец: Аткулов Хасанжан Миннеярович
Мать: Аткулова Миннури
Бракосочетание
03.05.1944
Рождение ребёнка
23.07.1945
Отец ребёнка: Кучукбаев Амин Назирович
Рождение ребёнка
05.01.1948
Отец ребёнка: Кучукбаев Амин Назирович
Рождение ребёнка
24.06.1951
Дочь: Давлятшина Фандария Аминовна
Отец ребёнка: Кучукбаев Амин Назирович
Рождение ребёнка
26.11.1956
Дочь: Масагутова Альфия Аминовна
Отец ребёнка: Кучукбаев Амин Назирович
Новый Чад, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Смерть
27.08.1998