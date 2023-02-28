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(Киселёва) Мария Михайловна

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Место рождения

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Киселёв Михаил Петрович

Мать: Величко Агафия Ивановна

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1926
Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: Ревматизм | Около 1925 года Мария с отчимом Константином вместе отправились в соседние села на заработки, так как материальное состояние многодетной крестьянской семьи было плачевным. ... Показать все
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