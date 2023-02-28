(Киселёва) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1926
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Киселёв Михаил Петрович
Мать: Величко Агафия Ивановна
Смерть
1926
Причина смерти: Ревматизм | Около 1925 года Мария с отчимом Константином вместе отправились в соседние села на заработки, так как материальное состояние многодетной крестьянской семьи было плачевным. ... Показать все