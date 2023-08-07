Егор Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Осип (Иосиф) Афанасьевич
Мать: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Майорова Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Елена Емельяновна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Елена Емельяновна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Осип Егорович
Мать ребёнка: Елена Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Емельяновна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно