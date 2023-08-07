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Егор Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Осип (Иосиф) Афанасьевич

Мать: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Майорова Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Осип Егорович

Мать ребёнка: Елена Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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