Питкина (Маркова) Марья Ивановна
Место рожденияд. Покровка
Дата рождения1788 или 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1788 или 1791
Отец: Марков Иван
Мать: не указана
д. Покровка
Бракосочетание
25.01.1809
д. Покровка
http://pokolenia.permkrai.ru/records/card/1391334
Рождение ребёнка
01.02.1815
Дочь: Питкина Анна Петровна
Отец ребёнка: Питкин Петр Вавилович
http://pokolenia.permkrai.ru/records/card/1391334
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Сырчикова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Питкин Петр Вавилович
Смерть
Неизвестно