Питкина (Маркова) Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питкина (Маркова) Марья Ивановна

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Место рождения

д. Покровка

Дата рождения

1788 или 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 или 1791

Отец: Марков Иван

Мать: не указана

д. Покровка
Бракосочетание
25.01.1809

Муж: Питкин Петр Вавилович

д. Покровка
http://pokolenia.permkrai.ru/records/card/1391334
Рождение ребёнка
01.02.1815

Дочь: Питкина Анна Петровна

Отец ребёнка: Питкин Петр Вавилович

http://pokolenia.permkrai.ru/records/card/1391334
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Сырчикова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Питкин Петр Вавилович

Смерть
Неизвестно
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