Гриф (Ярославцева) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГриф (Ярославцева) Галина Николаевна

Гриф (Ярославцева) Галина Николаевна

Место рождения

с Ундино-Кувыкучи Шахтаминского р-она Читинской обл

Дата рождения

22.01.1933

Дата смерти

28.11.2005

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1933

Отец: Ярославцев Никита Егорович

Мать: Ярославцева Наталья Селеверстовна

с Ундино-Кувыкучи Шахтаминского р-она Читинской обл
Рождение ребёнка
02.01.1954

Сын: Гриф Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Гриф Григорий Нахимович

г Улан-дэ
Бракосочетание
06.01.1954

Муж: Гриф Григорий Нахимович

г Улан-Удэ
Рождение ребёнка
03.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриф Григорий Нахимович

г. Улан-Удэ, Бурятская АССР
Рождение ребёнка
22.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриф Григорий Нахимович

г Улан-Уде
Смерть
28.11.2005
г Улан -Удэ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г Улан-Удэ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close