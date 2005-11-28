Гриф (Ярославцева) Галина Николаевна
Место рожденияс Ундино-Кувыкучи Шахтаминского р-она Читинской обл
Дата рождения22.01.1933
Дата смерти28.11.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.01.1933
с Ундино-Кувыкучи Шахтаминского р-она Читинской обл
Рождение ребёнка
02.01.1954
Сын: Гриф Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Гриф Григорий Нахимович
г Улан-дэ
Бракосочетание
06.01.1954
г Улан-Удэ
Рождение ребёнка
03.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гриф Григорий Нахимович
г. Улан-Удэ, Бурятская АССР
Рождение ребёнка
22.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гриф Григорий Нахимович
г Улан-Уде
Смерть
28.11.2005
г Улан -Удэ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г Улан-Удэ