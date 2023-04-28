Пахомовв Антон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомовв Антон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Пахомов Абрам Антонович

Мать ребёнка: Пахомова Евдокия

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахомова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомов Пëтр Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Марина Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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