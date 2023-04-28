Пахомовв Антон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Пахомова Евдокия
Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пахомова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Марина Антоновна
Смерть
Неизвестно