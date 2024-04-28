Рудиковский Евгений Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гашимова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гашимова Мария
Рождение ребёнка
28.06.2008
Дочь: Гашимова Юлия Евгеньевна
Мать ребёнка: Гашимова Мария
Рождение ребёнка
20.12.2015
Сын: Гашимов Тимофей Евгеньевич
Мать ребёнка: Гашимова Мария
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область