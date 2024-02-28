Конкина (Брюханова) Параскева Алексеева
Место рождения
Дата рождения30.08.1887
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1887
Отец: Брюханов Алексей Григорьев
Мать: Ольга Карпова
Бракосочетание
24.10.1904
Муж: Конкин Иоанн
Рождение ребёнка
28.10.1907
Дочь: Мотрона
Отец ребёнка: Конкин Иоанн
Рождение ребёнка
22.02.1909
Сын: Конкин Павел
Отец ребёнка: Конкин Иоанн
Рождение ребёнка
14.10.1911
Сын: Конкин Андрей
Отец ребёнка: Конкин Иоанн
Смерть
После 1917