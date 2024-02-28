Конкина (Брюханова) Параскева Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонкина (Брюханова) Параскева Алексеева

Конкина (Брюханова) Параскева Алексеева

Место рождения

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

30.08.1887

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1887

Отец: Брюханов Алексей Григорьев

Мать: Ольга Карпова

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
24.10.1904

Муж: Конкин Иоанн

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.10.1907

Дочь: Мотрона

Отец ребёнка: Конкин Иоанн

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.02.1909

Сын: Конкин Павел

Отец ребёнка: Конкин Иоанн

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.10.1911

Сын: Конкин Андрей

Отец ребёнка: Конкин Иоанн

Ижморский, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
После 1917
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close