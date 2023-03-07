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(Колубаева) Валентина Петровна

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Место рождения

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.06.1907

Дата смерти

21.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1907

Отец: Колубаев Пётр Якимович

Мать: Колубаева Анастасия Ильинична

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.01.1928

Дочь: Мальцева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Тарасенко Сергей Петрович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.10.1931

Сын: Тарасенко Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Тарасенко Сергей Петрович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.03.1938

Сын: Тарасенко Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Тарасенко Сергей Петрович

г. Чимкент, Южно-Казахская обл.
Место жительства
Неизвестно
п. Орловка, ул. Спортивная, 23
Смерть
21.02.1985
пгт. Орловка, Кеминского р-на, Киргизская ССР
Причина смерти: Инсульт головного мозга
Похороны
23.02.1985
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