(Колубаева) Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения01.06.1907
Дата смерти21.02.1985
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1907
Рождение ребёнка
03.01.1928
Дочь: Мальцева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Тарасенко Сергей Петрович
Рождение ребёнка
06.10.1931
Отец ребёнка: Тарасенко Сергей Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1938
Отец ребёнка: Тарасенко Сергей Петрович
г. Чимкент, Южно-Казахская обл.
Место жительства
Неизвестно
п. Орловка, ул. Спортивная, 23
Смерть
21.02.1985
пгт. Орловка, Кеминского р-на, Киргизская ССР
Причина смерти: Инсульт головного мозга
Похороны
23.02.1985