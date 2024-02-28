Нешляева (Шеминова) Галина Владимировна
Место рождения
Дата рождения30.03.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1960
Отец: Шеминов Владимир
Мать: Шеминова Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
01.11.1986
Дочь: Лунина Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Нешляев Сергей
Рождение ребёнка
30.05.1995
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Нешляев Сергей
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нешляев Сергей