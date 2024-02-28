Нешляева (Шеминова) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нешляева (Шеминова) Галина Владимировна

Место рождения

Пустово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

30.03.1960

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1960

Отец: Шеминов Владимир

Мать: Шеминова Зоя Васильевна

Пустово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.11.1986

Дочь: Лунина Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Нешляев Сергей

Рождение ребёнка
30.05.1995

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Нешляев Сергей

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нешляев Сергей

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