Ерёмина Марья Селивертова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Ерёмин Илья Борисович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Елена Ильинична
Отец ребёнка: Ерёмин Илья Борисович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ерёмин Иван Ильин
Отец ребёнка: Ерёмин Илья Борисович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Агафья Ильинична
Отец ребёнка: Ерёмин Илья Борисович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Ерёмин Илья Борисович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Ерёмин Илья Борисович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ерёмин Данило Ильин
Отец ребёнка: Ерёмин Илья Борисович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Ерёмин Илья Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850