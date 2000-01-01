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Ерёмина Марья Селивертова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Ерёмин Илья Борисович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Елена Ильинична

Отец ребёнка: Ерёмин Илья Борисович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Ерёмин Иван Ильин

Отец ребёнка: Ерёмин Илья Борисович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Агафья Ильинична

Отец ребёнка: Ерёмин Илья Борисович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Ерёмин Илья Борисович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Ерёмин Илья Борисович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Ерёмин Данило Ильин

Отец ребёнка: Ерёмин Илья Борисович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Ерёмин Илья Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерёмин Илья Борисович

Смерть
После 1850
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