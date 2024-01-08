Тюкалов Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкалов Никита

Место рождения

д. Верхний Букор, Букор-Юрковская волость, Осинского уезда, Пермская губерния

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Тюкалов Иов (Яков)

Мать: Тюкалова Василиса (Васса)

д. Верхний Букор, Букор-Юрковская волость, Осинского уезда, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Парасковья

Мать ребёнка: Тюкалова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюкалова Дарья

Смерть
Неизвестно
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