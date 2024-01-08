Тюкалов Никита
Место рожденияд. Верхний Букор, Букор-Юрковская волость, Осинского уезда, Пермская губерния
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Тюкалов Иов (Яков)
д. Верхний Букор, Букор-Юрковская волость, Осинского уезда, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Парасковья
Мать ребёнка: Тюкалова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюкалова Дарья
Смерть
Неизвестно