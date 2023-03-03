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Васильева Марина Юрьевна
Васильева Марина Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1960
Пол
Женский
Отец
Васильев Юрий Владимирович
1929 г.р.
Мать
Васильева Галина Ивановна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец:
Васильев Юрий Владимирович
Мать:
Васильева Галина Ивановна
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