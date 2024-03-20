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Чичагов Леонид Михайлович

Место рождения

Российская империя

Дата рождения

09.06.1856

Дата смерти

11.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1856

Отец: Чичагов Михаил Никифорович

Мать: Чичагова Мария Николаевна

Российская империя
Образование
С 1870 по 1875
Пажеский корпус
Работа или профессия
С 1875 по 1890
Военная служба
Бракосочетание
08.04.1879

Жена: Чичагова Наталья Николаевна Николаевна

Спасо-Преображенский собор, Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Russia
Супруг(-а): Наталья Николаевна Николаевна Чичагова (Дохтурова)
Рождение ребёнка
12.01.1880

Дочь: Коврига Вера Леонидовна

Мать ребёнка: Чичагова Наталья Николаевна Николаевна

Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
21.06.1881

Дочь: Наталия Леонидовна

Мать ребёнка: Чичагова Наталья Николаевна Николаевна

Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
14.01.1883

Дочь: Фон Резон Леонида Леонидовна

Мать ребёнка: Чичагова Наталья Николаевна Николаевна

Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
02.09.1886

Дочь: Сергиевская Екатерина Леонидовна

Мать ребёнка: Чичагова Наталья Николаевна Николаевна

Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Работа или профессия
С 1893 по 1933
Священнослужитель от диакона до митрополита
Работа или профессия
Неизвестно
митрополит б. Ленинградский и Гдовский
Образование
Неизвестно
Первая Санкт-Петербургская классическая гимназия
Образование
Неизвестно
Михайловская артиллерийская академия
Смерть
11.12.1937
Бутовский полигон, Московская область, СССР
Похороны
Неизвестно
Бутовский полигон, Ленинский район, Московская область
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