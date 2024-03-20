Чичагов Леонид Михайлович
Место рожденияРоссийская империя
Дата рождения09.06.1856
Дата смерти11.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1856
Российская империя
Образование
С 1870 по 1875
Пажеский корпус
Работа или профессия
С 1875 по 1890
Военная служба
Бракосочетание
08.04.1879
Спасо-Преображенский собор, Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Russia
Супруг(-а): Наталья Николаевна Николаевна Чичагова (Дохтурова)
Рождение ребёнка
12.01.1880
Дочь: Коврига Вера Леонидовна
Мать ребёнка: Чичагова Наталья Николаевна Николаевна
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
21.06.1881
Дочь: Наталия Леонидовна
Мать ребёнка: Чичагова Наталья Николаевна Николаевна
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
14.01.1883
Дочь: Фон Резон Леонида Леонидовна
Мать ребёнка: Чичагова Наталья Николаевна Николаевна
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
02.09.1886
Дочь: Сергиевская Екатерина Леонидовна
Мать ребёнка: Чичагова Наталья Николаевна Николаевна
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Работа или профессия
С 1893 по 1933
Священнослужитель от диакона до митрополита
Работа или профессия
Неизвестно
митрополит б. Ленинградский и Гдовский
Образование
Неизвестно
Первая Санкт-Петербургская классическая гимназия
Образование
Неизвестно
Михайловская артиллерийская академия
Смерть
11.12.1937
Бутовский полигон, Московская область, СССР
Похороны
Неизвестно
Бутовский полигон, Ленинский район, Московская область