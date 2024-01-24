Загороднюк Степан Арсентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загороднюк Степан Арсентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1912

Дата смерти

21.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1912

Отец: Загороднюк Арсентий

Мать: Загороднюк Дарья Мироновна

Рождение ребёнка
30.03.1953

Дочь: Загороднюк Наталья Степановна

Мать ребёнка: Сидоренко Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Загороднюк Олег Степанович

Мать ребёнка: Сидоренко Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загороднюк Елена Степановна

Мать ребёнка: Сидоренко Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Загороднюк Анатолий Степанович

Мать ребёнка: Сидоренко Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загороднюк Людмила Степановна

Мать ребёнка: Сидоренко Александра Андреевна

Смерть
21.03.1989
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