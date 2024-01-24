Загороднюк Степан Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1912
Дата смерти21.03.1989
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1912
Отец: Загороднюк Арсентий
Рождение ребёнка
30.03.1953
Дочь: Загороднюк Наталья Степановна
Мать ребёнка: Сидоренко Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Загороднюк Олег Степанович
Мать ребёнка: Сидоренко Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загороднюк Елена Степановна
Мать ребёнка: Сидоренко Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Загороднюк Анатолий Степанович
Мать ребёнка: Сидоренко Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загороднюк Людмила Степановна
Мать ребёнка: Сидоренко Александра Андреевна
Смерть
21.03.1989