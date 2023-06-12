Филиппенко-Овчинникова Альбина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппенко-Овчинникова Альбина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1988

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2016

Дочь: Филиппенко Вероника

Отец ребёнка: Филиппенко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Владимир

Отец ребёнка: Филиппенко Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Захар

Отец ребёнка: Филиппенко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппенко Александр

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