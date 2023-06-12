Филиппенко-Овчинникова Альбина
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2016
Дочь: Филиппенко Вероника
Отец ребёнка: Филиппенко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Владимир
Отец ребёнка: Филиппенко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Захар
Отец ребёнка: Филиппенко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филиппенко Александр