Этагин Филипп Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1871
Отец: Этагин Петр Иванович
Мать: Гликерия Леонтиевна
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Матрена Филипповна
Мать ребёнка: Этагина Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
29.03.1897
Дочь: Аввакумова Мария Филипповна
Мать ребёнка: Этагина Ксения Федоровна
Смерть
Неизвестно