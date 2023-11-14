Этагин Филипп Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Этагин Филипп Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1871

Отец: Этагин Петр Иванович

Мать: Гликерия Леонтиевна

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Матрена Филипповна

Мать ребёнка: Этагина Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
29.03.1897

Дочь: Аввакумова Мария Филипповна

Мать ребёнка: Этагина Ксения Федоровна

Смерть
Неизвестно
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