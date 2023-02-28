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Самчелева Авдотья Семёнова

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матрёна Гаврилова

Отец ребёнка: Самчелев Гаврила Андреев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Просковья Гаврилова

Отец ребёнка: Самчелев Гаврила Андреев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Самчелев Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Самчелев Гаврила Андреев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
99 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самчелев Гаврила Андреев

Смерть
Неизвестно
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