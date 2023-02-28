Самчелева Авдотья Семёнова
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Матрёна Гаврилова
Отец ребёнка: Самчелев Гаврила Андреев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Просковья Гаврилова
Отец ребёнка: Самчелев Гаврила Андреев
Рождение ребёнка
1837
Сын: Самчелев Василий Гаврилов
Отец ребёнка: Самчелев Гаврила Андреев
Место жительства
1850
99 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно