Васильева (Щепеткова) Августа Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Щепеткова) Августа Кузьминична

Место рождения

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Щепетков Кузьма Харлампиевич

Мать: Щепеткова Евдокия Илларионовна

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Борис Евгеньевич

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.08.1939

Сын: Васильев Феодосий Борисович

Отец ребёнка: Васильев Борис Евгеньевич

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Борис Евгеньевич

Вологодская обл, г. Никольск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Борис Евгеньевич

Смерть
1987
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