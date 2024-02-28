Васильева (Щепеткова) Августа Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
20.12.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Борис Евгеньевич
Рождение ребёнка
?.08.1939
Сын: Васильев Феодосий Борисович
Отец ребёнка: Васильев Борис Евгеньевич
Рождение ребёнка
16.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Борис Евгеньевич
Вологодская обл, г. Никольск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987