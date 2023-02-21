Полетаева (Полетаева) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1941
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1941
Рождение ребёнка
02.03.1964
Дочь: Полежаева Лариса
Отец ребёнка: Полетаев Александр
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Образование
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, Россия
высшее педагогическое
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрунько Людмила
Отец ребёнка: Полетаев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полетаев Александр