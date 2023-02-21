Полетаева (Полетаева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полетаева (Полетаева) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1941

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1941

Отец: Лыжин (амосов) - Точно Неизвестно Антон

Мать: Лыжина Валентина

Рождение ребёнка
02.03.1964

Дочь: Полежаева Лариса

Отец ребёнка: Полетаев Александр

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Образование
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, Россия
высшее педагогическое
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрунько Людмила

Отец ребёнка: Полетаев Александр

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полетаев Александр

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