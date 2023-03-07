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Пасынкова Мавра Иванова

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Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Пасынков Парамон Иванов

Отец ребёнка: Пасынков Иван Карпов

поч. Якима Иванова (Болталы), Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Пасынков Севастьян Иванов

Отец ребёнка: Пасынков Иван Карпов

поч. Якима Иванова (Болталы), Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Пасынков Варфоломей Иванов

Отец ребёнка: Пасынков Иван Карпов

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Домна Иванова

Отец ребёнка: Пасынков Иван Карпов

поч. Якима Иванова (Болталы), Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасынков Иван Карпов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Якима Иванова (Болталы), Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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