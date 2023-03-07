Пасынкова Мавра Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Пасынков Иван Карпов
поч. Якима Иванова (Болталы), Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Пасынков Севастьян Иванов
Отец ребёнка: Пасынков Иван Карпов
поч. Якима Иванова (Болталы), Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Пасынков Варфоломей Иванов
Отец ребёнка: Пасынков Иван Карпов
Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Домна Иванова
Отец ребёнка: Пасынков Иван Карпов
поч. Якима Иванова (Болталы), Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пасынков Иван Карпов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Якима Иванова (Болталы), Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762