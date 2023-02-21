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Серова Татьяна Михайловна

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Место рождения

г. Канск Красноярского края

Дата рождения

19.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1980

Отец: Серов Михаил Степанович

Мать: Серова Людмила Ивановна

г. Канск Красноярского края
Рождение ребёнка
18.02.2006

Сын: Серов Никита Олегович

Отец ребёнка: не указан

г. Красноярск
Бракосочетание
14.10.2016

Муж: Ляпин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
11.11.2017

Дочь: Ляпина Зоя Александровна

Отец ребёнка: Ляпин Александр Владимирович

г. Красноярск
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