Серова Татьяна Михайловна
Место рожденияг. Канск Красноярского края
Дата рождения19.07.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1980
Отец: Серов Михаил Степанович
Мать: Серова Людмила Ивановна
г. Канск Красноярского края
Рождение ребёнка
18.02.2006
Отец ребёнка: не указан
г. Красноярск
Бракосочетание
14.10.2016
Рождение ребёнка
11.11.2017
Дочь: Ляпина Зоя Александровна
Отец ребёнка: Ляпин Александр Владимирович
г. Красноярск