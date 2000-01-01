Юрецкий Викентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрецкий Викентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Сын: Юрецкий Марцелий Викентьевич

Мать ребёнка: Юрецкая Терезия Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Дочь: Кирик Терезия Викентьевна

Мать ребёнка: Юрецкая Терезия Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Гамбалевская Валерия Викентьевна

Мать ребёнка: Юрецкая Терезия Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Дочь: Гамбалевская Мария Викентьевна

Мать ребёнка: Юрецкая Терезия Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрецкая Терезия Антоновна

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