Юрецкий Викентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Сын: Юрецкий Марцелий Викентьевич
Мать ребёнка: Юрецкая Терезия Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Дочь: Кирик Терезия Викентьевна
Мать ребёнка: Юрецкая Терезия Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Гамбалевская Валерия Викентьевна
Мать ребёнка: Юрецкая Терезия Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Дочь: Гамбалевская Мария Викентьевна
Мать ребёнка: Юрецкая Терезия Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно