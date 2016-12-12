Бостанов Артур Рамазанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бостанов Артур Рамазанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.2016

Пол

Мужской

Отец

1684 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.2016

Отец: Бостанов Рамазан Альбертович

Мать: не указана

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