Панарин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Добавил:

он
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.03.1975

Сын: Панарин Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: не указана

г.новосибирск
Рождение ребёнка
23.09.1977

Дочь: Панарина Светлана Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Новосибирск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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