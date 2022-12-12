Ерхов Пётр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрхов Пётр Михайлович

Ерхов Пётр Михайлович

avatar

Место рождения

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

С 01.01.1886 по 01.01.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

С 1884 по 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 01.01.1886 по 01.01.1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исады, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
25.04.1910 ст.

Жена: Ерхова Дарья Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Поручители по жениху : Луканцов Михаил Фёдорович / Ерхов Никита Егорович (Исады) Поручители по невесте : Карпиков Алексей Лукич / Ерхов Павел Акимович (Исады)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close