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Новгородцева Людмила Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новгородцев ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать: Цед АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА

Рождение ребёнка
24.04.1990

Сын: Никитин ДАНИИЛ ОЛЕГОВИЧ

Отец ребёнка: Никитин ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

ТАДЖИКИСТАН ДУШАНБЕ
Рождение ребёнка
13.08.1997

Сын: Залужный ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ

Отец ребёнка: Залужный Владимир Александрович

Большие Бортники, Бобруйский район, Могилёвская область
Бракосочетание
?.09.1997

Муж: Залужный Владимир Александрович

Рождение ребёнка
13.03.2001

Сын: Залужный ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Отец ребёнка: Залужный Владимир Александрович

Большие Бортники, Бобруйский район, Могилёвская область
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