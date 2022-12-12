Новгородцева Людмила Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1990
Отец ребёнка: Никитин ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
ТАДЖИКИСТАН ДУШАНБЕ
Рождение ребёнка
13.08.1997
Сын: Залужный ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ
Отец ребёнка: Залужный Владимир Александрович
Бракосочетание
?.09.1997
Рождение ребёнка
13.03.2001
Сын: Залужный ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Отец ребёнка: Залужный Владимир Александрович