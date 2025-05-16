Михайлов Анатолий Петрович 12.02.1937 — найти родственников по фамилии на Familio

Михайлов Анатолий Петрович

Автор
АГ
Горелышев А.

мужской, родился 12.02.1937, Крутели, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

умер 05.01.1999, Усть-Каменогорск, Казахстан

Отец
Михайлов (Рудиков) Пётр Михайлович15.10.1898 г.р.
Мать
Михайлова (Рудикова) Татьяна Дмитриевна03.10.1909 г.р.
Супруги
Михайлова (Яшинская) Валерия Александровна28.07.1938 г.р.
Дети
Михайлов Олег Анатольевич22.01.1959 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1937

Отец: Михайлов (Рудиков) Пётр Михайлович

Мать: Михайлова (Рудикова) Татьяна Дмитриевна

Крутели, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Место жительства
Неизвестно
Усть-Каменогорск, Казахстан

Работа или профессия
Неизвестно

Преподаватель, заместитель начальника ДОСААФ

Бракосочетание
01.11.1957

Жена: не указана

Крутели, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

женился на Куряковой Александре

Бракосочетание
07.03.1958

Жена: Михайлова (Яшинская) Валерия Александровна

Крутели, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Рождение ребёнка
22.01.1959

Сын: Михайлов Олег Анатольевич

Мать ребёнка: Михайлова (Яшинская) Валерия Александровна

Усть-Каменогорск, Казахстан

Рождение ребёнка
18.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова (Яшинская) Валерия Александровна

Усть-Каменогорск, Казахстан

Рождение ребёнка
12.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова (Яшинская) Валерия Александровна

Усть-Каменогорск, Казахстан

Смерть
05.01.1999
Усть-Каменогорск, Казахстан

Причина смерти: Альцгеймер

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