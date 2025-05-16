Михайлов Анатолий Петрович
мужской, родился 12.02.1937, Крутели, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
умер 05.01.1999, Усть-Каменогорск, Казахстан
ОтецМихайлов (Рудиков) Пётр Михайлович15.10.1898 г.р.
МатьМихайлова (Рудикова) Татьяна Дмитриевна03.10.1909 г.р.
Супруги
Михайлова (Яшинская) Валерия Александровна28.07.1938 г.р.
Дети
Михайлов Олег Анатольевич22.01.1959 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1937
Место жительства
Неизвестно
Усть-Каменогорск, Казахстан
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
01.11.1957
Жена: не указана
Бракосочетание
07.03.1958
Рождение ребёнка
22.01.1959
Сын: Михайлов Олег Анатольевич
Мать ребёнка: Михайлова (Яшинская) Валерия Александровна
Усть-Каменогорск, Казахстан
Рождение ребёнка
18.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова (Яшинская) Валерия Александровна
Усть-Каменогорск, Казахстан
Рождение ребёнка
12.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова (Яшинская) Валерия Александровна
Усть-Каменогорск, Казахстан
Смерть
05.01.1999
Усть-Каменогорск, Казахстан