Константин (Жукова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1923
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1923
Отец: Жуков Павел
Мать: Жуков Софья
Рождение ребёнка
29.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Константин Господарев
Рождение ребёнка
04.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Константин Господарев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000