Константин (Жукова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константин (Жукова) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1923

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Мать

1909 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1923

Отец: Жуков Павел

Мать: Жуков Софья

Рождение ребёнка
29.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Константин Господарев

Рождение ребёнка
04.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Константин Господарев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин Господарев

Смерть
2000
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