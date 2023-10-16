Крупин Никита Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиДо 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Михайло Иванов
Мать: Ульяна Михайлова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Крупин Федор Никитин
Рождение ребёнка
1775
Сын: Крупин Пётр Никитин
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Олимпиада Никитина
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1829