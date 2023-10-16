Крупин Никита Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрупин Никита Михайлов

Крупин Никита Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

До 1829

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Михайло Иванов

Мать: Ульяна Михайлова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Крупин Федор Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Крупин Пётр Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Олимпиада Никитина

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1829
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close