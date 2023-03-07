Солодянкин Тимофей Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: Солодянкин Никита (Микитка) Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Солодянкин Андрей Тимофеев
Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Аверкиева
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Солодянкин Матвей Тимофеев
Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Аверкиева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1719