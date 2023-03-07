Солодянкин Тимофей Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Тимофей Никитин

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Место рождения

Леонтия Трегубова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: Солодянкин Никита (Микитка) Иванов

Мать: не указана

Леонтия Трегубова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Солодянкин Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Аверкиева

Леонтия Трегубова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Солодянкин Матвей Тимофеев

Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Аверкиева

Леонтия Трегубова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Агафья Аверкиева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Леонтия Трегубова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1719
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