Попова Лукерья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Лукерья Егоровна

Место рождения

Тевриз, Тевризский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Тевриз, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Попов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Ивойлович

Тевриз, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Попов Астафий Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Ивойлович

Тевриз, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Попов Степан Ивойлович

Тевриз, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Попов Евлампий Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Ивойлович

Тевриз, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Степан Ивойлович

Место жительства
Неизвестно
Тевриз, Тевризский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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