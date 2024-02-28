Попова Лукерья Егоровна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1839
Сын: Попов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Попов Степан Ивойлович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Попов Степан Ивойлович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Попов Степан Ивойлович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Попов Евлампий Степанович
Отец ребёнка: Попов Степан Ивойлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно