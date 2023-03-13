Соломахин Сергей Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломахин Сергей Георгиевич

Соломахин Сергей Георгиевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1890

Отец: Соломахин Георгий Андреевич

Мать: Соломахина Акилина Матвеевна

Крещение
07.10.1890
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
31.01.1910

Жена: Соломахина Анастасия Максимовна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
по жениху его брат Яков Соломахин и Михаил Никитич Замараев, по невесте его дядя Дмитрий Андреевич Соломахин и Иван Васильевич Фролов
Рождение ребёнка
15.10.1913

Дочь: Стоящева Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Соломахина Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
01.01.1915

Сын: Соломахин Стефан Сергеевич

Мать ребёнка: Соломахина Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
16.02.1917

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Соломахина Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
21.11.1919

Сын: Соломахин Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Соломахина Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
28.08.1923

Сын: Соломахин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Соломахина Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
17.01.1926

Дочь: Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Соломахина Анастасия Максимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close