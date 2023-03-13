Соломахин Сергей Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1890
Крещение
07.10.1890
Бракосочетание
31.01.1910
по жениху его брат Яков Соломахин и Михаил Никитич Замараев, по невесте его дядя Дмитрий Андреевич Соломахин и Иван Васильевич Фролов
Рождение ребёнка
15.10.1913
Дочь: Стоящева Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Соломахина Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
01.01.1915
Сын: Соломахин Стефан Сергеевич
Мать ребёнка: Соломахина Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
16.02.1917
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Соломахина Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
21.11.1919
Сын: Соломахин Георгий Сергеевич
Мать ребёнка: Соломахина Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
28.08.1923
Мать ребёнка: Соломахина Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
17.01.1926
Дочь: Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Соломахина Анастасия Максимовна
Смерть
Неизвестно