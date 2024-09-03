Петрова Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти18.10.1854 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1844 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Семен Петрович
Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Петров Семен Петрович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Петрова Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Петров Семен Петрович
Смерть
18.10.1854 ст.