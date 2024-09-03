Петрова Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

18.10.1854 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1846 г.р.
1850 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Семен Петрович

Рождение ребёнка
02.01.1844 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Семен Петрович

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Петров Иван Семенович

Отец ребёнка: Петров Семен Петрович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Петрова Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Петров Семен Петрович

Смерть
18.10.1854 ст.

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