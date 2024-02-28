Перфильева (Воздвиженская) Зоя Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева (Воздвиженская) Зоя Викторовна

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Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

23.12.1883

Дата смерти

08.11.1966

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1883

Отец: Воздвиженский Виктор Александрович

Мать: Воздвиженская Глафира Васильевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
15.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перфильев Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфильев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Перфильев Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Николай Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Учительница начальных классов
Смерть
08.11.1966
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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