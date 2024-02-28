Перфильева (Воздвиженская) Зоя Викторовна
Место рождения
Дата рождения23.12.1883
Дата смерти08.11.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1883
Рождение ребёнка
15.04.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перфильев Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перфильев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Перфильев Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учительница начальных классов
Смерть
08.11.1966