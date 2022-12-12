Гиппиус-Мережковская (Гиппиус) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиппиус-Мережковская (Гиппиус) Зинаида Николаевна

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

20.11.1869

Дата смерти

09.09.1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1881 по 1885
Ялта, Ялта, Республика Крым
Место жительства
По 1881
Нежин, Черниговская обл, Украина
Место жительства
С 1885 по 1888
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1888 по 1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1920 по 1945
Париж, Франция
Смерть
09.09.1945
Париж, Франция
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