Гиппиус-Мережковская (Гиппиус) Зинаида Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.11.1869
Дата смерти09.09.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1881 по 1885
Ялта, Ялта, Республика Крым
Место жительства
По 1881
Нежин, Черниговская обл, Украина
Место жительства
С 1885 по 1888
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1888 по 1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1920 по 1945
Париж, Франция
Смерть
09.09.1945
Париж, Франция