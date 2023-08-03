Дрокин Давид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Дрокина Лина
Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Дрокина Лина
Высокий, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жабина Рахиль Давидовна
Мать ребёнка: Дрокина Лина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дрокина Лина
Смерть
Неизвестно