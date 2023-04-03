Захарьин Козьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1684 и 1690
Дата смертиПосле 1748
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1684 и 1690
Отец: Захарьин Леон
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
1737
Сын: Захарьин Симеон
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1744
Сын: Захарьин Ефим
Мать ребёнка: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
После 1748