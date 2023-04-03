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Захарьин Козьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1684 и 1690

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1684 и 1690

Отец: Захарьин Леон

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
1716

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1717

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1737

Сын: Захарьин Симеон

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1744

Сын: Захарьин Ефим

Мать ребёнка: Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
После 1748
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