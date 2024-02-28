Настюшина (Орехова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНастюшина (Орехова) Анна Федоровна

Настюшина (Орехова) Анна Федоровна

Место рождения

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орехов Федор Васильевич

Мать: Орехова Евпраксия Николаевна

Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.07.1913 ст.

Сын: Настюшин Александр Иванович

Отец ребёнка: Настюшин Иван Николаевич

Олешково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.04.1916

Сын: Настюшин Иван Иванович

Отец ребёнка: Настюшин Иван Николаевич

Олешково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.12.1918

Сын: Настюшин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Настюшин Иван Николаевич

Олешково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Настюшин Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close