Настюшина (Орехова) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1913 ст.
Сын: Настюшин Александр Иванович
Отец ребёнка: Настюшин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
29.04.1916
Отец ребёнка: Настюшин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
11.12.1918
Отец ребёнка: Настюшин Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно