Пиван Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1929
Дата смерти15.06.2023
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1929
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Пиван Мария Васильевна
Рождение ребёнка
12.04.1950
Дочь: Хистяева Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Самойлов Алексей Ефимович
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.2023