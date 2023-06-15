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Пиван Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1929

Дата смерти

15.06.2023

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1899 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Пиван Мария Васильевна

Рождение ребёнка
12.04.1950

Дочь: Хистяева Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Самойлов Алексей Ефимович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Алексей Ефимович

Смерть
15.06.2023
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