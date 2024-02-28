Сысоева (Ипатова) София Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева (Ипатова) София Викторовна

Место рождения

Яковлевская, Дмитриевская волость, Вельский уезд

Дата рождения

21.09.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1874 ст.

Отец: Ипатов Виктор Иванович

Мать: Ипатова Матрона Нестеровна

Яковлевская, Дмитриевская волость, Вельский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1891 ст.

Сын: Сысоев Василий Федорович

Отец ребёнка: Сысоев Федор Тарасович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.04.1893 ст.

Дочь: Сысоева Александра Федоровна

Отец ребёнка: Сысоев Федор Тарасович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.12.1895 ст.

Дочь: Сысоева Аполианрия Федоровна

Отец ребёнка: Сысоев Федор Тарасович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.08.1898 ст.

Сын: Сысоев Николай Федорович

Отец ребёнка: Сысоев Федор Тарасович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.02.1901 ст.

Сын: Сысоев Василий Федорович

Отец ребёнка: Сысоев Федор Тарасович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.09.1906 ст.

Дочь: Сысоева Вера Федоровна

Отец ребёнка: Сысоев Федор Тарасович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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