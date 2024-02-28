Сысоева (Ипатова) София Викторовна
Место рождения
Дата рождения21.09.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1874 ст.
Отец: Ипатов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1891 ст.
Отец ребёнка: Сысоев Федор Тарасович
Рождение ребёнка
17.04.1893 ст.
Дочь: Сысоева Александра Федоровна
Отец ребёнка: Сысоев Федор Тарасович
Рождение ребёнка
17.12.1895 ст.
Дочь: Сысоева Аполианрия Федоровна
Отец ребёнка: Сысоев Федор Тарасович
Рождение ребёнка
07.08.1898 ст.
Отец ребёнка: Сысоев Федор Тарасович
Рождение ребёнка
15.02.1901 ст.
Отец ребёнка: Сысоев Федор Тарасович
Рождение ребёнка
03.09.1906 ст.
Дочь: Сысоева Вера Федоровна
Отец ребёнка: Сысоев Федор Тарасович
Смерть
Неизвестно