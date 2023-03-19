Нежгоров Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1977
Рождение ребёнка
21.04.1999
Сын: Нежгоров Артём Алексеевич
Мать ребёнка: Нежгорова Марина Александровна
Рождение ребёнка
23.05.2005
Дочь: Нежгорова Кристина Алексеевна
Мать ребёнка: Нежгорова Марина Александровна
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область