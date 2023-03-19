Нежгоров Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нежгоров Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1977

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1977

Отец: Нежгоров Владимир Алексеевич

Мать: Нежгорова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
21.04.1999

Сын: Нежгоров Артём Алексеевич

Мать ребёнка: Нежгорова Марина Александровна

Рождение ребёнка
23.05.2005

Дочь: Нежгорова Кристина Алексеевна

Мать ребёнка: Нежгорова Марина Александровна

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
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