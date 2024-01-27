Болиева (Родионова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болиева (Родионова) Татьяна

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Место рождения

Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания, Россия

Дата рождения

19.06.1977

Пол

Женский

Отец

Около 1938 г.р.

Мать

Около 1940 г.р.

Муж

Около 1975 г.р.

Дети

Около 2000 г.р.
Около 2005 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1977

Отец: Родионов Владимир Тимофеевич

Мать: Родионова Алла

Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болиев Дзантемир

Рождение ребёнка
Около 2000

Дочь: Камилла

Отец ребёнка: Болиев Дзантемир

Рождение ребёнка
Около 2005

Сын: Болиев Роберт

Отец ребёнка: Болиев Дзантемир

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