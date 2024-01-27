Болиева (Родионова) Татьяна
Место рожденияВладикавказ, Республика Северная Осетия-Алания, Россия
Дата рождения19.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1977
Отец: Родионов Владимир Тимофеевич
Мать: Родионова Алла
Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Болиев Дзантемир
Рождение ребёнка
Около 2000
Дочь: Камилла
Отец ребёнка: Болиев Дзантемир
Рождение ребёнка
Около 2005
Сын: Болиев Роберт
Отец ребёнка: Болиев Дзантемир