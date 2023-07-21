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Шалова Вера Дмитриевна
Шалова Вера Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2006
Пол
Женский
Отец
Шалов Дмитрий Викторович
1970 г.р.
Мать
Шалова (Келина) Наталья Вячеславовна
Дети
Не указаны
Добавил:
КЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2006
Отец:
Шалов Дмитрий Викторович
Мать:
Шалова Наталья Вячеславовна
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