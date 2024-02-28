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Панфилов Иван Алексеевич

Место рождения

Бугровский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

29.10.1911

Дата смерти

21.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.
1922 г.р.

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бугровский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.12.1934

Дочь: Панфилова Аида Ивановна

Мать ребёнка: Рославцева Антонина

Бракосочетание
Около 1939

Жена: Рославцева Антонина

Развод
Около 1945

Жена: Рославцева Антонина

Бракосочетание
Около 1948

Жена: Федулова Нина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федулова Нина Александровна

Смерть
21.12.1993
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