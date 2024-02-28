Панфилов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения29.10.1911
Дата смерти21.12.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1911
Рождение ребёнка
27.12.1934
Дочь: Панфилова Аида Ивановна
Мать ребёнка: Рославцева Антонина
Бракосочетание
Около 1939
Жена: Рославцева Антонина
Развод
Около 1945
Жена: Рославцева Антонина
Бракосочетание
Около 1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федулова Нина Александровна
Смерть
21.12.1993