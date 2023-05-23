Зайчиков Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайчиков Яков
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно