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Зайчиков Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайчиков Яков

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайчиков Михаил Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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