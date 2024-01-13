Осетров Алексей Емельянов 1й сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осетров Алексей Емельянов 1й сын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Осетров Емельян Михайлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Осетрова Акулина Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Осетров Михаил Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Осетров Яков Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Осетрова Парасковья Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Осетров Наркиз Алексеев

Мать ребёнка: Осетрова Татьяна Федорова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Осетрова Марья Алексеева

Мать ребёнка: Осетрова Татьяна Федорова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Осетрова Матрена Алексеева

Мать ребёнка: Осетрова Татьяна Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осетрова Татьяна Федорова

Смерть
Неизвестно
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