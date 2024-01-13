Осетров Алексей Емельянов 1й сын
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Осетров Емельян Михайлов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Осетрова Акулина Алексеева
Рождение ребёнка
1838
Рождение ребёнка
1840
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Осетрова Парасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Осетрова Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Осетрова Марья Алексеева
Мать ребёнка: Осетрова Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Осетрова Матрена Алексеева
Мать ребёнка: Осетрова Татьяна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно