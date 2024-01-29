Янбулатов Акбатыр Янбатырович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янбулатов Акбатыр Янбатырович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

CT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Янбулатов Янбатыр Ябиевич

Мать: Тойгалче

Рождение ребёнка
03.11.1951

Дочь: Изерушева Янбулатова Алевтина Акбатыровна

Мать ребёнка: Минилина Янбулатова Анна Минилиновна

Рождение ребёнка
17.04.1959

Сын: Янбулатов Марс Акбатырович

Мать ребёнка: Минилина Янбулатова Анна Минилиновна

Рождение ребёнка
28.02.1961

Сын: Янбулатов Марат Акбатырович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1967

Сын: Янбулатов Максим Акбатырович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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