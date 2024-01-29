Янбулатов Акбатыр Янбатырович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Янбулатов Янбатыр Ябиевич
Мать: Тойгалче
Рождение ребёнка
03.11.1951
Дочь: Изерушева Янбулатова Алевтина Акбатыровна
Мать ребёнка: Минилина Янбулатова Анна Минилиновна
Рождение ребёнка
17.04.1959
Сын: Янбулатов Марс Акбатырович
Мать ребёнка: Минилина Янбулатова Анна Минилиновна
Рождение ребёнка
28.02.1961
Сын: Янбулатов Марат Акбатырович
Рождение ребёнка
23.04.1967
Сын: Янбулатов Максим Акбатырович
Смерть
Неизвестно