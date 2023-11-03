Черенщикова 1, Красильникова 2 Евдокия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Черенщиков Стефан Тимофеев
Отец ребёнка: Черенщиков Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Черенщиков Сергей Тимофеев
Отец ребёнка: Черенщиков Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Дарья Тимофеева
Отец ребёнка: Черенщиков Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Черенщиков Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
25.02.1772
Отец ребёнка: Черенщиков Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
19.03.1775
Сын: Черенщиков Гавриил Тимофеев
Отец ребёнка: Черенщиков Тимофей Андреев
Бракосочетание
16.02.1780
Муж: Красильников Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно