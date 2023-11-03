Черенщикова 1, Красильникова 2 Евдокия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черенщикова 1, Красильникова 2 Евдокия Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Черенщиков Стефан Тимофеев

Отец ребёнка: Черенщиков Тимофей Андреев

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Черенщиков Сергей Тимофеев

Отец ребёнка: Черенщиков Тимофей Андреев

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Дарья Тимофеева

Отец ребёнка: Черенщиков Тимофей Андреев

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Черенщиков Петр Тимофеев

Отец ребёнка: Черенщиков Тимофей Андреев

Рождение ребёнка
25.02.1772

Сын: Черенщиков Яков Тимофеев

Отец ребёнка: Черенщиков Тимофей Андреев

Рождение ребёнка
19.03.1775

Сын: Черенщиков Гавриил Тимофеев

Отец ребёнка: Черенщиков Тимофей Андреев

Бракосочетание
16.02.1780

Муж: Красильников Леонтий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черенщиков Тимофей Андреев

Смерть
Неизвестно
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