Басилов Петр Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Басилов Абрам
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Басилова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Басилова Анна Петровна
Мать ребёнка: Басилова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Басилов Николай/Василий Петрович
Мать ребёнка: Басилова Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно