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Басилов Петр Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Басилов Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Басилов Николай Петрович

Мать ребёнка: Басилова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Басилова Анна Петровна

Мать ребёнка: Басилова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Басилов Николай/Василий Петрович

Мать ребёнка: Басилова Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Басилова Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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